Лавров на Восточноазиатском саммите обсудит риски мирному развитию АТР

Министр иностранных дел РФ уже прибыл в Индонезию и провел некоторые двусторонние встречи

ДЖАКАРТА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 18-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который пройдет в четверг в Джакарте. Министр прибыл в Индонезию накануне и уже провел некоторые двусторонние встречи.

Встречи в формате ВАС на высшем уровне проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию очно, как правило, представляет глава МИД.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС приглашается Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.

Как заявляли в Вашингтоне, в Джакарту от американской стороны для участия в саммите США и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатском саммите прибудет вице-президент Камала Харрис.

В прошлом году из-за требований США по Украине совместное заявление по итогам ВАС не было принято. Лавров указывал, что американская сторона и ее партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее.

Опасные тенденции

В ходе мероприятия, как информировали в дипведомстве, РФ считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион.

"В ходе дискуссий на Восточноазиатском саммите российская сторона считает важным акцентировать растущие риски мирному и устойчивому развитию АТР на фоне конфронтационной линии Запада, направленной на милитаризацию регионального пространства с затягиванием сюда потенциала НАТО, разрушение сложившейся вокруг АСЕАН архитектуры безопасности и ее тотальную замену "Индо-Тихоокеанскими" блоковыми конструкциями, оперирующими в логике сдерживания и противодействия", - сообщили в МИД РФ.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назрел предметный разговор о сохранении устойчивости асеаноцентричной архитектуры, которая испытывает серьезное давление со стороны альтернативных блоковых площадок.

Лавров в июле также обращал внимание на то, что методы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сейчас проходят серьезное испытание. Глава МИД РФ подчеркивал, что США и их союзники всячески пытаются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности в АТР, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, "своими так называемыми Индо-Тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион".

Кроме того, глава российского дипведомства указывал, что Токио и Сеул подают сигналы, что не против обзавестись собственным ядерным оружием или разместить у себя американское. Он констатировал, что это - "очень серьезная и опасная тенденция".

По словам начальника Главного управления (ГУ, ранее - Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, "Пентагон готовится развернуть в 2028 году в АТР две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности". Он указывал, что в качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается остров Ио.

Контрмеры КНДР

Непростая ситуация складывается вокруг Корейского полуострова. 3 сентября сообщалось, что КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что ядерные силы КНДР продолжат всесторонне укреплять "боевую готовность к контрмерам, призванным сдерживать войну", а также сохранять мир и стабильность в регионе.

Кроме того, обращают на себя внимание слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который отмечал, что США используют события на Украине в качестве предлога для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр обороны отметил, что действия США в целях установления военного господства серьезно угрожают безопасности не только КНДР, но и других независимых государств в АТР.

Официальный представитель МИД РФ подчеркивала, что Россия рассматривает площадку ВАС как важный элемент архитектуры региональной безопасности с потенциалом развития многовекторного практического взаимодействия. В дипведомстве отметили, что повестка дня предстоящей встречи будет выстраиваться вокруг обсуждения актуальных региональных сюжетов, а также вопросов развития практического сотрудничества. "Приоритетные направления секторальной кооперации - экономика, энергетика, охрана окружающей среды, здравоохранение, сотрудничество на море, чрезвычайное реагирование, продовольственная безопасность, образование, региональная взаимосвязанность", - информировали на Смоленской площади.

Кроме того, подчеркивалось, что Россия выступает за расширение на платформе ВАС многовекторного прикладного сотрудничества с выходом на конкретные отраслевые проекты. "В багаже наших инициатив на этой площадке - налаживание общерегиональной работы по борьбе с пандемиями с запуском механизма коллективного реагирования на эпидемические угрозы, развитие практического взаимодействия в области туризма. Соответствующие российские идеи закреплены тематическими документами высшего уровня", - указали в МИД РФ.

Россия, реагируя на повышение регионального спроса на развитие волонтерства, внесла предложение о включении данного направления в повестку дня ВАС, что нашло отражение в заявлении председателя 17-го Восточноазиатского саммита в Пномпене в прошлом году. "Видим в этом динамично эволюционирующем феномене гражданской ответственности перспективы для углубления социально-гуманитарной взаимосвязанности в регионе, укрепления контактов между людьми, - добавили в дипведомстве. - Западное крыло ВАС, несмотря на поддержку инициативы России со стороны АСЕАН, по-прежнему пытается блокировать ее продвижение".

В новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" отмечалось, что большинство стран Азии в перспективе намерены развивать отношения с Москвой, несмотря на давление Запада и турбулентную ситуацию в мире. Даже традиционные союзники США в регионе - Япония и Южная Корея - не станут полностью разрывать связи с РФ, сохраняя определенную долю конструктивности, считают эксперты. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также отмечал, что Япония и Южная Корея пытаются отделять бизнес от политики и, насколько возможно, сохранить деловые связи с Россией.

Сопряжение усилий

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия выступает за укрепление системы межгосударственных связей в регионе, в том числе под углом сопряжения АСЕАН с региональными форматами евразийского пространства, прежде всего ШОС и ЕАЭС, работающими - подобно ассоциации - по позитивной неблоковой повестке дня взаимосвязанности и соразвития.

Так, с 2017 года руководство исполнительных органов ШОС и ЕАЭС регулярно приглашается на асеановские мероприятия высшего уровня. "Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества принимал участие в Восточноазиатском саммите в 2017 году и 2022 году, - напомнили в дипведомстве. - В текущем году гостями ВАС станут Ассоциация регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) и Форум островных государств Тихого океана".