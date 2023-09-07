Песков заявил об ущемлении прав России и ее граждан в зарубежных судах

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что страна все равно продолжит их отстаивать

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Права как самой России, так и ее граждан на защиту интересов в зарубежных судах сейчас ущемляются, но страна все равно продолжит их отстаивать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Тут, конечно, есть вопиющий факт: сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это вообще трудно укладывается в голове, это противоречит вообще всему, что можно только представить с точки зрения и международного, и национального права этих государств. Но как только такая возможность будет представляться, мы, разумеется, будем отстаивать наши права", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что в некоторых случаях суды относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. "Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в разных европейских странах, в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера в их адрес, проведения незаконных обысков и так далее. В некоторых странах эти следственные действия в отношении наших предпринимателей уже были признаны незаконными самими европейскими судами. И эта работа - и по линии наших бизнесменов, и по линии государства - будет продолжаться", - подытожил пресс-секретарь президента РФ.