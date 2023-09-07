В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами

По словам сопредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от наблюдателей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуационный центр общественного наблюдения за выборами, а также горячая линия по защите избирательных прав россиян заработали в Москве. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября - в течение всех трех дней голосования - круглосуточно", - сказал Григорьев, напомнив, что центр по общественному наблюдению работает во время выборов с 2018 года.

По его словам, на протяжении всех дней голосования волонтеры центра будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт https://monitoring.oprf.ru.

Член ОП отметил, что аналогичные ситуационные центры общественного наблюдения находятся и в субъектах РФ. "Здесь наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит", - сказал Григорьев.

Он отметил, что на портале мониторинга ОП каждый наблюдатель имеет личный кабинет, в котором может рассказать о ситуации на участке, аппарат палаты анализирует постоянно поступающие данные. Избиратели же, продолжил Григорьев, могут получить доступ к информации о своем избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.

Центры общественного наблюдения

По словам Григорьева, новшеством этого года стала система центров общественного наблюдения, которые работают вместе с общественными палатами. "Все участники избирательного процесса - кандидаты, партии, наблюдатели - имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования в любой точке страны на площадках центров общественного наблюдения", - указал сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием.

По его словам, в ситуационном центре ОП РФ установлена видеостена, на которую будут выводиться ситуации на различных участках.

Как уточнил Григорьев, также 7 сентября начинает работу горячая линия по защите избирательных прав граждан. "Звонить на нее можно будет ежедневно с 09:00 до 21:00 мск, можно будет подать любую информацию о нарушениях, любых ситуациях, вызывающих вопросы. Также все это можно отправлять на сайт палаты", - сказал Григорьев.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.