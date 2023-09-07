Лавров: ВАС показал, что курс Запада по навязыванию своих интересов нравится не всем

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Результаты Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте подтвердили, что линия Запада по навязыванию своих интересов далеко не всем нравится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Результаты Восточноазиатского саммита в Джакарте подтвердили, что такая навязчивая, настырная линия по продвижению своих собственных геополитических интересов далеко не всем нравится", - сказал министр, отвечая на вопрос о попытках США создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии параллельные структуры - QUAD (Австралия, Индия, Япония и США) и AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности).