Захарова заявила о росте в Армении числа прозападных СМИ с повесткой по дискредитации РФ

Более того, в стране есть информационные ресурсы, "поливающие грязью" ОДКБ и ЕАЭС, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число прозападных медиаструктур, нацеленных на дискредитацию России, растет в Армении. Более того, в стране есть информационные ресурсы, "поливающие грязью" ОДКБ и ЕАЭС, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию нашей страны и наших отношений. Мы фиксируем негативные сообщения, зачастую выдержанные в конфронтационном ключе, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе. Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы открыто, извините, поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС", - говорится в приветствии Захаровой участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства.