8 сентября, 05:56,
обновлено 8 сентября, 06:18

Захарова заявила, что отказ Армении впускать деятелей РФ наносит ущерб связям стран

© МИД России

Официальный представитель МИД РФ назвала внесение некоторых российских деятелей в черные списки на въезд в Армению одиозным прецедентом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Внесение Арменией в черный список на въезд ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. Текст приветствия размещен в Telegram-канале российского дипведомства.

Захарова назвала внесение некоторых российских деятелей в черные списки на въезд в Армению одиозным прецедентом.

"Такая как бы "нежелательность" лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении, особенно на информационном треке", - подчеркнула дипломат. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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