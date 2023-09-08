Захарова заявила, что отказ Армении впускать деятелей РФ наносит ущерб связям стран

Официальный представитель МИД РФ назвала внесение некоторых российских деятелей в черные списки на въезд в Армению одиозным прецедентом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Внесение Арменией в черный список на въезд ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване. Текст приветствия размещен в Telegram-канале российского дипведомства.

Захарова назвала внесение некоторых российских деятелей в черные списки на въезд в Армению одиозным прецедентом.

"Такая как бы "нежелательность" лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении, особенно на информационном треке", - подчеркнула дипломат.