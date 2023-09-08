Балицкий заявил, что ВСУ будут вынуждены в ближайшие недели перейти к обороне на Запорожье

Врио губернатора региона назвал действия украинского командования "преступлением против своей армии" и глупостью, указав на большие потери среди бойцов ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении истощены, в ближайшие пару недель они будут вынуждены перейти в оборону. Такое мнение высказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник настолько истощен <...>. Я думаю, что в ближайшие пару недель им надо будет крепко подумать, чем они будут обороняться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что военнослужащие ВСУ, которые "хоть как-то могли нормально держать в руках оружие", погибли под Работино.

Балицкий назвал действия украинского командования "преступлением против своей армии" и глупостью, указав на большие потери среди бойцов ВСУ.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.