8 сентября, 10:45

Первый замглавы МИД РФ и министр иностранных дел Белоруссии обсудили безопасность в Европе

Стороны подчеркнули важность реализации программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2025 годы и текущего плана межмидовских консультаций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил в Минске с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником проблематику безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В ходе посещения 7-8 сентября Минска Титов также провел консультации с замглавы МИД Белоруссии Юрием Амбразевичем, указали в МИД РФ.

"Обстоятельно проанализированы актуальные изменения в международных отношениях, проблематика региональной безопасности в Европе. Подтверждены обоюдные настрой и готовность к дальнейшему наращиванию координации в ООН и на других многосторонних площадках. Рассмотрен ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества", - отметили в российском министерстве.

Кроме того, подчеркнута важность реализации программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2025 годы и текущего плана межмидовских консультаций. "Намечен график дипломатических контактов в ближайшее время", - указали в МИД РФ. 

Теги:
БелоруссияРоссияТитов, Владимир ГеннадиевичАлейник, Сергей Федорович
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