В СФ сообщили, что Володин осенью посетит Китай с официальным визитом

По словам первого зампреда комитета по международным делам Андрея Денисова, взаимодействие двух стран по парламентской линии является также платформой для общения руководителей РФ и КНР

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин намерен осенью совершить официальный визит в Китай. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

"Осенью планируется официальный визит в Китай председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина", - сказал сенатор на Международном форуме Россия - Китай, который проходит в эти дни в Казани. Денисов отметил при этом, что в ходе визита в Китай спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в июле этого года ее принимал председатель КНР Си Цзиньпин, их беседа прошла в очень теплой атмосфере и продлилась вдвое больше, чем предполагалось графиком.

По словам сенатора, взаимодействие двух стран по парламентской линии является также платформой для общения руководителей России и Китая. Так, напомнил он, в ходе встречи Матвиенко передала китайскому лидеру устное послание президента России Владимира Путина.

Первый зампред международного комитета СФ подчеркнул, что современные российско-китайские отношения определяются "как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху". "Обе стороны отмечают, что у них нет потолка и нет запретных тем. У нас с Китаем нет таких областей, в которых мы обоюдными усилиями не выстраивали бы взаимодействие на благо народов обеих стран. Есть такие линии сотрудничества, которые ценны и полезны для сторон и сами по себе, в то же время благотворно влияют на все другие сферы добрососедства, на его общую атмосферу и тональность", - отметил Денисов. Он отнес к таким линиям сотрудничества межпартийные связи и межпарламентские обмены.