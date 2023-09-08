8 сентября, 12:17

Лавров: России не нужны ценности, которые Запад продвигает на "парадах" в своих столицах

По словам главы МИД РФ, "они агрессивно все это делают"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия не нуждается в ценностях, которые продвигают западные страны на "парадах" в своих столицах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

"Эти [западные] ценности. <…> Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое", - сказал министр.

"Они агрессивно все это делают. Вот в чем отличие западных демократий [от остальных стран]", - подчеркнул глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация