Лавров: России не нужны ценности, которые Запад продвигает на "парадах" в своих столицах

По словам главы МИД РФ, "они агрессивно все это делают"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия не нуждается в ценностях, которые продвигают западные страны на "парадах" в своих столицах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

"Эти [западные] ценности. <…> Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое", - сказал министр.

"Они агрессивно все это делают. Вот в чем отличие западных демократий [от остальных стран]", - подчеркнул глава МИД РФ.