Аксенов поручил уволить шестерых начальников РЭС за накопление заявок на техприсоединение

По словам главы Крыма, начальники добивались дополнительного вознаграждения за свои услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил уволить шестерых начальников районных электрических сетей (РЭС) в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Крымэнерго", которые допустили накопление заявок на техприсоединение. По словам Аксенова, начальники добивались дополнительного вознаграждения за свои услуги, сообщается в Telegram-канале компании.

"Мы с вами уже сделали, коллеги, анализ. Посмотрели с точки зрения той работы, которая проводилась начальниками РЭС. Видим, что ряд РЭСов искусственно накапливали объемы техприсоединений, искусственное накопление было необходимо с целью соблюдать невозможность, соответственно, получения условий на техприсы, что, соответственно, требовало дальше выхода на посредника и предложения денежных сумм, вознаграждений за оказанные услуги. Все начальники РЭС, которые допустили большой объем техприсоединений, <...> должны быть уволены", - сказал Аксенов в опубликованном видео.

Глава республики уточнил, что речь идет о РЭС в Ялте, Алуште, Бахчисарайском и Симферопольском районах, Симферополе и Евпатории. Сейчас проверку в "Крымэнерго" проводят Комитет по противодействию коррупции Республики Крым и региональная служба финансового надзора.

"Оценка правовая <...> будет дана, обещаю крымчанам, без вариантов. Никто, никакие союзники в исполнительной, законодательной, правоохранительной системе жуликам не помогут. Я сам веду в этом случае работу, и все вопросы будем рассматривать с непосредственными руководителями силовых структур. <...> Информация закрыта, и допущен только ограниченный круг лиц из правоохранительной системы", - добавил Аксенов.

В среду глава Крыма сообщил об отставке генерального директора "Крымэнерго" Андрея Цурканенко, уточнив, что он написал заявление по собственному желанию. По словам Аксенова, смена руководства никак не повлияет на условия работы сотрудников.