9 сентября, 14:26
Единый день голосования

В ЦИК России сообщили о применении сервиса "Стоп дубль" на выборах президента в 2024 году

В Центральной избирательной комиссии отметили, что систему уже модернизировали вместе с Минцифры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цифровой сервис проверки однократности голосования на базе портала "Госуслуги" "Стоп дубль" будет доработан и впоследствии применен на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом в информационном центре ЦИК РФ сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

По его словам, система уже модернизировала комиссия вместе с Минцифры РФ. Она применяется в тестовом режиме на проходящих выборах на 9 тыс. избирательных участках. "По итогам тестирования мы сделаем выводы и на голосовании на выборах президента будем применять ее на всех избирательных участках, что само по себе непростая задача. Она решит задачу - двойного голосования допускать не будет", - сказал Булаев.

В свою очередь замглавы Минцифры РФ Олег Качанов отметил, что процесс работы системы на проходящих в РФ выборах идет стабильно.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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