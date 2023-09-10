Лавров: речи о новых переговорах по стратегической стабильности сейчас быть не может

Договор СНВ заключался в иных "отношениях между Москвой и Вашингтоном, чем те, которые сейчас сложились из-за объявления Западом войны России через Украину", отметил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Новые переговоры по стратегической стабильности в текущих условиях невозможны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Что касается договора СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ДСНВ, СНВ-3 - прим. ТАСС), я не вижу здесь никакой связи", - сказал он в ответ на вопрос, может ли дипломатический успех Москвы при согласовании декларации саммита G20 открыть возможность для решения других вопросов, таких как зерновая сделка и новый договор СНВ.

"Договор СНВ - это российско-американский договор, который заключался в совершенно, диаметрально иных условиях на международной арене и в [иных] отношениях между Москвой и Вашингтоном, чем те, которые сейчас сложились из-за объявления Западом войны России через Украину с целью нанести России стратегическое поражение. В этих условиях ни о каких переговорах, о выполнении текущего договора или о новых переговорах по стратегической стабильности [речи] быть не может", - подчеркнул глава МИД РФ.

При этом, продолжил Лавров, до истечения срока СНВ-3 Россия будет придерживаться его параметров, "прежде всего - цифр по предельному количеству соответствующих вооружений".

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.