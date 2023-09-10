Лавров: Россия ни в коей мере не препятствует общению Запада с африканскими странами

По словам главы МИД РФ, западным государствам необходимо "избавляться от колониальных привычек"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия никак не мешает общению Запада с государствами Африканского континента, заявил заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Мы ни в коей мере не препятствуем никому ни с кем общаться", - сказал министр. Глава МИД РФ добавил, что "ни [президент РФ Владимир] Путин, ни [председатель КНР] Си Цзиньпин, когда участвуют в различных мероприятиях, не мешают Западу общаться с африканскими странами".

"Это Запад по всему миру бегает и требует, чтобы с нами никто не встречался, - продолжил Лавров. - Это у него не получается, но они по-прежнему продолжают носиться, бегать и требовать".

По его словам, странам Запада необходимо "избавляться от колониальных привычек", если они хотят улучшать свои отношения с государствами Африки. "Пожалуйста, африканские страны всегда готовы общаться, - выразил уверенность глава МИД РФ. - Другое дело, что, если все это общение будет заключаться в похлопывании по плечу и в пренебрежительном отношении к их насущным нуждам, то, наверное, из этого ничего не получится".