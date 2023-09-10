В СБ РФ сообщили о росте количества терактов в стране с начала СВО

Замсекретаря Совбеза Юрий Коков рассказал, что спецслужбам удалось предотвратить 144 теракта

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество террористических атак против России с момента начала специальной военной операции на Украине возросло, спецслужбам удалось предотвратить 144 теракта. Об этом рассказал замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта", - сообщил он.

Он напомнил, что наиболее резонансными из них стали подрывы газопровода "Северный поток", Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС, атаки беспилотников на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры Московского региона, Крымского полуострова, Саратовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Псковской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областей, морских портов Севастополя и Новороссийска, а также вооруженное нападение украинской диверсионно-террористической группы на приграничные поселки в Белгородской области. Коков также отметил, что достаточно широкое распространение получили совершаемые в различных регионах страны по заданию украинских спецслужб покушения на видных российских государственных, общественных деятелей, журналистов, а также поджоги зданий военных комиссариатов и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Кроме этого, по его информации, были вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме.

По словам представителя СБ РФ, такой всплеск террористической активности связан с развернутой украинскими спецслужбами масштабной диверсионно-террористической деятельностью, охватившей не только приграничные, но и другие регионы страны.

По указке Запада

Коков заявил, что украинский режим, пользуясь поддержкой США и стран западной коалиции, полностью игнорирует нормы международного, в том числе гуманитарного, права, совершает преступления против мира и безопасности человечества, фактически выступая субъектом терроризма на государственном уровне. "Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба. Целями их террористических атак и диверсий становятся мирные люди и гражданские объекты", - подчеркнул он.

По словам Кокова, украинские террористы для совершения своих преступлений активно применяют ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

Что касается нейтрализации новых угроз безопасности в области антитеррора, как сообщил Коков, федеральными и региональными органами исполнительной власти осуществляются комплексные организационные, режимные и специальные меры противодействия. "Наиболее важные вопросы, требующие принятия неотложных решений, систематически рассматриваются на заседаниях Совета безопасности России, Национального антитеррористического комитета. Организовано постоянное взаимодействие органов безопасности и правопорядка с войсковыми частями на передовой с целью обнаружения и ликвидации мест подготовки терактов, выявления и срыва планов противника по их совершению", - подытожил он.