Система видеонаблюдения на выборах президента будет на всех УИК

Как сообщили в "Ростелекоме", система видеонаблюдения обязательно используется при проведении выборов федерального уровня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Видеонаблюдение будет осуществляться на всех участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Конечно, во время выборов президента Российской Федерации в марте она будет использована на всех участковых избирательных комиссиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Осеевский отметил, что система видеонаблюдения обязательно используется при проведении выборов федерального уровня, но также "многие субъекты используют ее при проведении различных избирательных процессов разных уровней".

Глава "Ростелекома" подчеркнул, что видеонаблюдение - откатанная технология, в которую внедряются элементы искусственного интеллекта, который может заменить человека при такого рода контролях.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года.