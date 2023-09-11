Фадеев призвал к президентским выборам разъяснять механизм проверки ДЭГ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что это "не какие-то космические технологии"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что процедуру проверки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) необходимо объяснить обывателям понятным языком, он призвал это сделать к предстоящим в 2024 году президентским выборам.

"Конечно, избиратели доверяют избирательной системе, но было бы хорошо, если бы они еще поняли, как работает эта проверка. И следующие выборы - президентские, тем более важно, чтобы избиратели поняли, как эта штука работает", - сказал Фадеев в Общественной палате.

Он отметил, что это "не какие-то космические технологии". "Это вообще довольно простая история, я прошу вас попробовать все-таки объяснить человеческим языком. У вас на слайдах из 10 слов 9 непонятны обычному человеку, обывателю", - сказал Фадеев, обращаясь к представителям ТИК ДЭГ.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах президента только в тех регионах, у которых есть такой опыт, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. В нынешнем едином дне голосования ДЭГ на федеральной платформе применялся в 24 регионах.