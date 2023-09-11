Нарышкин заявил, что угрозы для РФ со стороны Прибалтики и Польши сохраняются

Директор Службы внешней разведки считает это очевидным

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Угрозы для России со стороны Прибалтики и Польши сохраняются, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника Феликсу Дзержинскому.

На просьбу представителя СМИ уточнить, свидетельствует ли взгляд памятника Дзержинскому, обращенный на северо-запад, как и у предшествующего монумента на Лубянке, об угрозах со стороны Польши и Прибалтики, Нарышкин отметил, что "менять направление взгляда героя этого памятника" просто не было права, ведь это точная копия предыдущего монумента. "А то, что угрозы нашей стране есть со стороны северо-запада, это очевидно", - подчеркнул он.

Феликс Эдмундович Дзержинский - советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК). Памятник ему открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в районе Ясенево.