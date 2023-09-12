Путин заявил, что власти стремятся сделать жизнь в РФ лучше

Президент РФ добавил, что правительство хочет слышать мнение людей по приоритетным направлениям

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Общая цель как российских властей, так и экспертного сообщества - сделать жизнь в стране лучше, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Он отметил, что такие беседы всегда интересны и важны, потому что власти хотят слышать мнение людей по приоритетным направлениям.

"Цель наша с вами общая заключается в том, чтобы сделать жизнь в России, в данном случае в дальневосточном регионе, лучше и имеющей перспективы хорошего развития. Для граждан прежде всего", - подчеркнул Путин.