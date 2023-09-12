СФ отложил до принятия бюджета вопрос о назначении главы Счетной палаты

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент Владимир Путин заявил, что новый глава Счетной палаты РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации отложил решение вопроса о назначении нового руководителя Счетной палаты РФ до момента принятия бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"Мы пока бюджет не примем, не будем заниматься этим вопросом", - сказал сенатор.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что новый глава Счетной палаты РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру. При этом он подчеркнул, что есть исполняющий обязанности и отсутствие решения по вопросу о назначении нового руководителя не влияет на качество работы палаты.

Совет Федерации 30 ноября 2022 года досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее представление было направлено в верхнюю палату президентом РФ. Согласно внесенным в июле 2020 года поправкам в Конституцию РФ вопрос назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты относится к ведению Совета Федерации (ранее это относилось к компетенции Госдумы).