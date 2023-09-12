Небензя: Москва каждый месяц предлагает рассматривать в СБ ООН тему поставок оружия Киеву

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что по этой теме регулярно возникают вопросы, требующие обсуждения во всемирной организации

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Россия почти каждый месяц инициирует заседания Совбеза ООН по западным поставкам оружия киевским властям, по этой теме регулярно возникают вопросы, требующие обсуждения во всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц, и каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего обсуждения", - сказал он на инициированной Россией встрече СБ ООН по вопросу западных поставок вооружений Киеву.

Российский дипломат отметил, что по итогам недавнего визита на Украину госсекретаря Энтони Блинкена Киеву было объявлено о новом пакете помощи на $1 млрд. "Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня "контрнаступления", - констатировал он.