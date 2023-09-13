Захарова: Румыния не располагает фактами, что найденные обломки БПЛА принадлежат России

Минобороны страны сообщило дважды на прошлой неделе об обнаружении на юго-востоке страны обломков беспилотника

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Румынские власти не обладают объективной картиной произошедшего и фактами, чтобы говорить о принадлежности обнаруженных на территории страны обломков беспилотника, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. То есть никто не может понять, что они пытаются сказать. Мы рассматриваем упомянутый демарш как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что, весьма вероятно, что-то там такое было", - сказала дипломат.

Минобороны Румынии сообщило дважды на прошлой неделе об обнаружении на юго-востоке страны обломков беспилотника. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что этот инцидент, по его мнению, вызван российскими атаками на украинские порты на Дунае.

В связи с этим в воскресенье временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вызвана в румынский МИД, где ей был выражен устный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны якобы российским беспилотником. Дипломат заявила ТАСС, что согласно позиции российской стороны, найденные обломки свидетельствуют о плохой работе украинских сил ПВО, а Россия никоим образом не создает угроз гражданам Румынии.