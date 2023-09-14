14 сентября, 10:33,
обновлено 14 сентября, 10:54

Лавров заявил, что планы НАТО внедриться в АТР представляют особую опасность для региона

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел РФ напомнил, что на состоявшемся недавно в Джакарте Восточноазиатском саммите все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Планы НАТО влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.

"Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в АТР - прим. ТАСС) и устанавливать здесь свои порядки", - сказал он.

Лавров напомнил, что на состоявшемся недавно в Джакарте Восточноазиатском саммите все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры. "Будем и далее их активно в этом поддерживать", - добавил министр иностранных дел РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМьянма
© Информационное агентство ТАСС
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