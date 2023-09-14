Генпрокурор России предложил Азербайджану присоединиться к работе МСПК стран СНГ

Игорь Краснов выразил уверенность в том, что опыт борьбы с коррупцией азербайджанской прокуратуры внесет весомый вклад в деятельность совета

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов провел встречу с азербайджанским коллегой Камраном Алиевым. На встрече генпрокурор РФ затронул тему возможного присоединения Азербайджана к работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) стран СНГ.

"Как председатель [совета] я заинтересован в его расширении, мое предложение присоединиться остается в силе для вас", - сказал Краснов, обращаясь к Алиеву. Генпрокурор РФ выразил уверенность в том, что опыт борьбы с коррупцией прокуратуры Азербайджана внесет весомый вклад в деятельность МСПК.

Алиев со своей стороны заявил, что "по вопросам борьбы с коррупцией Азербайджан присоединяется ко всем инициативам". В пресс-службе Генпрокуратуры России напомнили, что ранее стороны уже обсуждали это предложение.

Также Краснов предложил Алиеву рассмотреть вопрос о присоединении работников прокуратуры Азербайджана к участию в новых образовательных проектах.

"В настоящее время в российском Университете прокуратуры в соответствии с решением координационного совета ведутся исследования проблематики незаконной миграции и преступного использования современных информационных технологий, - сказал генпрокурор РФ.

МСПК является органом для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств - участников соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.