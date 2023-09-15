Путин встретится с Лукашенко в Сочи

Это будет седьмая встреча двух лидеров в этом году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белоруссия является ближайшим союзником России и главы двух государств регулярно общаются: в таких беседах происходит "сверка часов, координация, обмен мнениями".

Это будет седьмая встреча двух лидеров в этом году. Предыдущие шесть также проходили в России. Помимо этого, главы государств регулярно созваниваются, последний телефонный разговор состоялся 30 августа - тогда Путин лично поздравил Лукашенко с днем рождения.

О контактах лидеров стран

Предыдущие переговоры Лукашенко и Путина состоялись 23 июля в Санкт-Петербурге. Помимо экономического сотрудничества, президенты коснулись в разговоре и многих других вопросов, включая ход специальной военной операции РФ и усиление активности НАТО в Польше.

Путин не раз указывал на особый характер отношений между Москвой и Минском. В свою очередь глава белорусского государства говорил, что считает частые встречи необходимыми, чтобы ускорить реализацию 28 союзных программ двух стран. Они направлены на унификацию законодательств в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства.

В белорусском правительстве в конце августа сообщили, что Минск согласовывает с Москвой дополнительно 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита. Вице-премьер республики Петр Пархомчик отмечал, что в настоящее время в рамках Союзного государства реализуются 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд российских рублей, дополнительно на согласовании находятся еще 12 проектов на 37 млрд рублей.