15 сентября, 08:46

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Александр Демьянчук/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Александр Демьянчук/ ТАСС

По данным БелТА, переговоры президентов РФ и Белоруссии проходят в соответствии с ранее утвержденным графиком их встреч

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Читайте также
СМИ: Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитомПесков сообщил, что Путин и Лукашенко 15 сентября проведут переговоры в Сочи

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне днем. Как ранее сообщало агентство БелТА, переговоры двух лидеров проходят в соответствии с ранее утвержденным графиком их встреч.

Путин и Лукашенко регулярно контактируют. В 2023 году они встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также проходили на территории России, последняя из них состоялась в конце июля в двухдневном формате. Тогда главы двух соседних государств провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне, посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация