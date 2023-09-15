Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

По данным БелТА, переговоры президентов РФ и Белоруссии проходят в соответствии с ранее утвержденным графиком их встреч

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне днем. Как ранее сообщало агентство БелТА, переговоры двух лидеров проходят в соответствии с ранее утвержденным графиком их встреч.

Путин и Лукашенко регулярно контактируют. В 2023 году они встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также проходили на территории России, последняя из них состоялась в конце июля в двухдневном формате. Тогда главы двух соседних государств провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне, посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам.