Путин на встрече с Лукашенко упомянул итоги переговоров с лидером КНДР и Украину

Президент России заявил, что рад новой встрече с белорусским лидером

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко о контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава российского государства в начале двусторонней встречи также упомянул украинский конфликт.

"Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно, но и, разумеется, по нашему самому острому вопросу, по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса", - сказал Путин, открывая встречу с Лукашенко.

Он отметил, что рад новой встрече с белорусским президентом, и поблагодарил его за то, что тот согласился приехать.Путин предложил Лукашенко обсудить в том числе ситуацию на Украине.