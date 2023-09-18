18 сентября, 09:28,
обновлено 18 сентября, 10:02

Путин заявил, что предстоящие пять лет будут временем активной реновации в Москве

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы государства, это приведет к повышению качества жизни людей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Активная реновация в Москве в ближайшие пять лет приведет к повышению качества жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы", - сказал глава государства на церемонии инаугурации Сергея Собянина на новый срок полномочий мэра Москвы.

Как отметил Путин, особая роль столицы состоит в том, что она задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий России.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей. Первые жители въехали в новые дома в феврале 2018 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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