МИД РФ прокомментировал разъяснения Еврокомиссии по ввозу товаров из России

Верхушка ЕС стремится возвести в Европе новый "железный занавес", ограничив возможности общения людей, заявило российское ведомство

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Верхушка Евросоюза стремится возвести в Европе новый "железный занавес", ограничив возможности общения между людьми. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ о "разъяснениях" Еврокомиссии к ранее введенном запрету на ввоз в ЕС товаров РФ.

В министерстве подчеркнули, что подобные "разъяснения" Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз российских товаров в страны Европейского союза - "уже не первая антироссийская акция". "Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти "разъяснения" по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз, - продолжили в дипведомстве. - Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней еэсовской верхушки возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми".

В МИД РФ указали, что российская сторона расценивает действия Еврокомиссии как сознательные, "нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран - членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку". "И, хотя Еврокомиссия спешно удалила из публичного доступа свои первоначальные "разъяснения" по данному поводу, их последняя версия кардинально не меняет ни сути вопроса, ни задачи данной инициативы", - подчеркнули в министерстве.

Планирование поездок за границу российских граждан

МИД РФ призвал граждан России тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах.

"В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку, - отметили в дипведомстве. - Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".

Ответные действия со стороны России

РФ будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны, сообщил МИД.

"МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий ее официальных представителей", - указали в министерстве.

"В столицах государств Евросоюза должны четко отдавать себе отчет, что отсидеться за спиной Брюсселя, прикрываясь столь откровенно растаптывающей права человека пресловутой еэсовской "солидарностью", здесь не удастся, - подчеркнули в дипведомстве. - Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги".

О разъяснениях Еврокомиссии

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.