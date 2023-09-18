Лавров рассчитывает, что слаженная работа РФ и КНР продолжится на ГА ООН и саммите АТЭС

Глава МИД России также выразил уверенность, что эта работа позволит обеспечить результат этих форумов, "который будет отвечать чаяниям всех членов мирового сообщества"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что рассчитывает на продолжение слаженной работы двух стран на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Впереди многие многосторонние форумы, прежде всего открывшая свою работу Генеральная Ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровне, - сказал министр, открывая переговоры с Ван И. - Уверен, что наша слаженная работа продолжится и в ходе этих форумов". Лавров также выразил уверенность, что эта работа "позволит обеспечить результат [этих форумов], который будет отвечать чаяниям всех членов мирового сообщества".

18-21 сентября глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И находится в РФ, где примет участие в 18-м раунде российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. До этого, 16-17 сентября, Ван И провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине, Тайвань, а также договорились поддерживать контакты.