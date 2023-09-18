18 сентября, 15:46

Вице-премьер РФ Оверчук выступает на саммите ООН в Нью-Йорке

Делегация России на неделю высокого уровня, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывает позднее

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук лично выступает на саммите по Целям устойчивого развития ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Проведение саммита приурочено к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, но официально с ней не связано. Делегация РФ на неделю высокого уровня, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывает позднее. Сама неделя высокого уровня пройдет 19-26 сентября.

Саммит по Целям высокого развития посвящен достижению к 2030 году 17 установленных ООН показателей, призванных улучшить жизнь людей по всему миру. Это в том числе борьба с бедностью, голодом, повышение качества образования и здравоохранения. 

Теги:
СШАРоссияОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация