Вице-премьер РФ Оверчук выступает на саммите ООН в Нью-Йорке

Делегация России на неделю высокого уровня, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывает позднее

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук лично выступает на саммите по Целям устойчивого развития ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Проведение саммита приурочено к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, но официально с ней не связано. Делегация РФ на неделю высокого уровня, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывает позднее. Сама неделя высокого уровня пройдет 19-26 сентября.

Саммит по Целям высокого развития посвящен достижению к 2030 году 17 установленных ООН показателей, призванных улучшить жизнь людей по всему миру. Это в том числе борьба с бедностью, голодом, повышение качества образования и здравоохранения.