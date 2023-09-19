19 сентября, 00:57
Генассамблея ООН

Полянский заявил, что США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций, сейчас сложилась ситуация, когда страны Запада доминируют в Совете Безопасности, но с его расширением она может измениться

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают, что проведение реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию, невозможно, а попытки поступить иначе приведут к расколу Объединенных Наций. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Это попытки выдать желаемое за действительное. Американцы прекрасно понимают, признают в серьезных интервью, что никаких рычагов провести реформу Совета Безопасности без согласия на то членов Совбеза, в первую очередь постоянных членов, и в принципе абсолютного большинства членов ООН у них нет", - сказал он.

"Механизм межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности, которые ведутся уже практически 20 лет, таков, что должно быть какое-то решение, близкое по возможности к консенсусу, в отношении параметров реформы Совета Безопасности. Это потребует изменений в Уставе ООН. Такое решение должны ратифицировать все страны. Если какие-то страны будут обойдены в этом процессе, то это приведет к расколу организации", - подчеркнул Полянский.

По его словам, продвигаемый США тезис о том, что они якобы что-то делают в ООН, чтобы ограничить влияние России и Китая, предназначен для внутреннего потребления. "Хотят расширить Совет Безопасности, чтобы также ограничить влияние России и Китая. Здесь нет никакой логики, потому что большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, у них не будет. Если Совбез расширится, то туда войдут страны, которые будут проводить независимую политику. И как раз влияние США и их союзников будет как минимум разбавлено. Поэтому это полностью игра на внутреннюю публику, чтобы показать, что США пытаются что-то сделать", - пояснил Полянский.

Он указал, что абсолютно неверно при этом представлять дело так, как будто Россия сопротивляется реформе Совета Безопасности. "Мы, наоборот, очень активно выступаем за реформу, чтобы в Совбезе были представлены проводящие независимую политику и имеющие собственное мнение страны, а не члены блока НАТО или Евросоюза, где все говорят под одну гребенку и зачитывают одни и те же позиции", - сказал первый заместитель постпреда РФ.

По словам российского дипломата, сейчас сложилась ситуация, когда страны Запада доминируют в Совете Безопасности, но с его расширением она может измениться. "Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе", - отметил он. 

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