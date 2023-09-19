Состав правительства Кузбасса остался прежним после губернаторских выборов

По словам главы региона Сергея Цивилева, избиратели голосовали именно за команду

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области после выборов губернатора сформировали в прежнем составе, сообщили в пресс-службе правительства.

"Губернатор Сергей Цивилев утвердил тот состав правительства, который работал ранее. Как отметил губернатор, результаты работы правительства заслуживают самой высокой оценки: за пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать в предыдущие двадцать. При этом значительная часть этой деятельности пришлась на сложные годы - эпидемию COVID-19 и начало специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам Цивилева, жители Кузбасса в первую очередь голосовали на выборах губернатора именно за команду. "У нас в регионе сформировалась замечательная команда, которая развивает Кузбасс при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Наша задача на следующие пять лет - дальнейшее улучшение качества жизни людей", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

В частности, первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса назначен Илья Середюк. Заместителями губернатора назначены Валерий Догадов - по вопросам безопасности и правопорядка, Глеб Орлов - по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Андрей Панов - по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии, Ольга Турбаба - по внутренней политике. Первым зампредом правительства - министром финансов назначен Игорь Малахов.

С 8 по 10 сентября в Кузбассе прошли выборы губернатора, на которых победил Цивилев, возглавивший регион в 2018 году. Он набрал 85% голосов избирателей при явке в 81%. 13 сентября Цивилев официально вступил в должность.