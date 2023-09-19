В НОМ назвали истеричными и бессодержательными фейки о выборах в 2023 году

Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова привела в пример сообщение от избирательницы из Орловской области без уточнения страны проживания, номера избирательного участка, фамилии, уровня выборов, муниципалитета

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фейковая информация о выборах, прошедших в России 8-10 сентября, была истеричной и носила бессодержательный характер. Такое мнение высказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

"В 44 случаях мы фиксируем фейковую информацию.<...> Сообщения о фейках этого года отличаются тем, что в них присутствовала определенного характера истерика, они носили бессодержательный характер", - сказала Булгакова на пресс-конференции.

Она привела в пример сообщение от избирательницы из Орловской области, которая проживает за рубежом. "Сообщение было без уточнения страны проживания, номера избирательного участка, фамилии, уровня выборов, муниципалитета. В нем говорилось об уведомлении от портала "Госуслуги" о том, что за нее проголосуют дистанционно", - сказала Булгакова.

По ее словам, наблюдатели сообщили о шести нарушениях на прошедших выборах, 52 проблемы были решены. "По сравнению с прошлым годом больше сообщений категории "проблема решена". Меньше стало нарушений, которые подтверждаются", - сказала Булгакова.

Всего же, по ее словам, за три дня голосования в ситуационный центр НОМ поступило более 32,7 тыс. сообщений. Они носили в основном информационный характер. "В них наблюдатели делились, [как] проходит голосование на участках. Это были и радостные моменты, когда молодожены приходили голосовать после росписи, и голосование в национальных костюмах", - сказала Булгакова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.