Рябков заявил, что США не обращались к РФ по поводу контактов на ГА ООН

Замглавы МИД России отметил, что Москва не видит в этом добавленной стоимости

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. США не обращались к России по поводу контактов на Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке, Москва не видит в этом добавленной стоимости. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"График визита министра [иностранных дел РФ Сергея Лаврова] в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса - не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало", - сказал он.

По словам Рябкова, "администрация президента США Джо Байдена больше озабочена пиаром с трибуны ООН украинской политики и главы киевского режима Владимира Зеленского с прицелом на предстоящие выборы в США в будущем году".

О получении виз США

США предельно усложнили выдачу виз представителям России на мероприятия Генассамблеи ООН, в итоге не все члены делегации получили разрешения на въезд, заявил Рябков.

"Американская сторона предельно усложнила выдачу виз членам российской делегации, участвующей в мероприятиях Генассамблеи, вновь затянув до последнего момента. В итоге, как уже стало дурной традицией, разрешения на въезд по ооновской линии, которые США обязаны предоставлять согласно взятым на себя обязательствам, получили не все российские представители. В их числе - член официальной делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и некоторые руководители подразделений МИД по произвольному усмотрению Госдепартамента", - сказал Рябков.

В апреле 2023 года Соединенные Штаты не выдали разрешения на въезд отдельным сотрудникам российского дипведомства, а также всем журналистам в составе делегации для участия в Совете Безопасности ООН, где РФ была на тот момент председателем.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открывается в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как ранее сообщили в МИД, Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В новость внесена правка (16:15 мск) - передается с исправлением должности Слуцкого во пятом абзаце, верно - глава комитета Госдумы по международным делам.