Путин 19 сентября проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, российский лидер поздравит с профессиональным праздником всех оружейников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин <...> через пару часов проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ", - сказал представитель Кремля.

"[На мероприятии] будет открытое выступление президента. Разумеется, президент поздравит [с профессиональным праздником] всех оружейников, всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу страны, и затем состоится уже в закрытом режиме в формате ВКС субстантивная обсуждение вопросов, связанных с оборонно-промышленным комплексом", - добавил Песков. По его словам, ранее во вторник Путин работал в Кремле, там у него состоялся целый ряд встреч, которые носили непубличный характер.

19 сентября в России ежегодно отмечают День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Он приурочен ко дню почитания архангела Михаила, который считается покровителем оружейников. Праздничная дата была установлена в 2011 году указом президента РФ Дмитрия Медведева.