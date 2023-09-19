19 сентября, 15:16
Столкновения в Судане

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана урегулирование кризиса в республике

Михаил Богданов подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога при безусловном уважении единства, территориальной целостности и суверенитета африканского государства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике урегулирования кризиса в Судане. При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога при безусловном уважении единства, территориальной целостности и суверенитета Судана", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, стороны также затронули некоторые актуальные вопросы арабской и африканской повесток дня, представляющие взаимный интерес.

Встреча состоялась по просьбе суданской стороны. 

Теги:
СуданРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСтолкновения в Судане
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