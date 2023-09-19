Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана урегулирование кризиса в республике

Михаил Богданов подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога при безусловном уважении единства, территориальной целостности и суверенитета африканского государства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике урегулирования кризиса в Судане. При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога при безусловном уважении единства, территориальной целостности и суверенитета Судана", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, стороны также затронули некоторые актуальные вопросы арабской и африканской повесток дня, представляющие взаимный интерес.

Встреча состоялась по просьбе суданской стороны.