В Кремле посоветовали Байдену стремиться к такому же уровню поддержки людьми, как у Путина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян поддерживает президента России Владимира Путина, в то время как американский лидер Джо Байден не добивался такого за всю свою карьеру политика, указал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главное, что в отношении нашего президента есть убежденное мнение подавляющего большинства населения нашей страны, которое неоднократно высказывалось в ходе президентских выборов. За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы", - отметил он.

Так Песков прокомментировал слова Байдена, назвавшего Путина "диктатором".