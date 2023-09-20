20 сентября, 09:10,
обновлено 20 сентября, 09:22

В Кремле посоветовали Байдену стремиться к такому же уровню поддержки людьми, как у Путина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян поддерживает президента России Владимира Путина, в то время как американский лидер Джо Байден не добивался такого за всю свою карьеру политика, указал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главное, что в отношении нашего президента есть убежденное мнение подавляющего большинства населения нашей страны, которое неоднократно высказывалось в ходе президентских выборов. За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы", - отметил он.

Так Песков прокомментировал слова Байдена, назвавшего Путина "диктатором". 

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