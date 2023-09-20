В ОП призвали запретить иностранные компании, собирающие данные о россиянах

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что необходимо обезопасить Россию от "фиктивного ухода этих организаций с рынка"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании, которые собирают данные о россиянах и при этом не зарегистрированы в России, не должны присутствовать в информационном пространстве страны. Такое мнение высказал глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

"Я бы внес предложение - зарубежным компаниям, у которых 100% акций зарубежные, которые не зарегистрированы в РФ, запретить вообще им работать на территории России. Запретить сбор, получение, обработку, анализ данных, которыми они оперируют определенным образом" - сказал Сабитов на круглом столе, посвященном обсуждению законопроекта о регулировании работы иностранных исследовательских компаний в России.

Глава комиссии ОП отметил, что сбор, получение, анализ и обработка любых данных по сути своей являются шпионажем и могут быть использованы против РФ. "Сегодня против России ведется беспрецедентная информационная война, в санкционные списки попали наши крупные промышленные предприятия, отдельные граждане. Это результат этих исследовательских работ, которые анализируют: что за предприятия, что производят, в каком количестве, какие граждане и как настроены. Собираются данные о доходах населения, о росте или падении промпроизводства в различных отраслях экономики", - пояснил Сабитов.

По его словам, влияние этих исследовательских компаний очень серьезно. "Получение, сбор, анализ и передача этих данных спецслужбам своих стран - попытка вмешаться во внутреннюю политику России. Этим они влияют на информационную безопасность нашей страны", - считает Сабитов.

Иностранные компании, которые собирают данные о россиянах

Как уточнила член ОП РФ Екатерина Мизулина, большую часть подобных исследований на территории России осуществляют такие компании, как французская Ipsos, германская GfK, американская Nielsen.

"Например, компания Nielsen собирает данные о ценах на все основные группы товаров повседневного спроса с разбивкой по регионам и с динамикой за последние 20 лет. Собирает информацию по тысячам населенных пунктов, где проживают 74% населения страны. Каждый месяц собирается и анализируется более 1 млрд строк информации", - сказала Мизулина.

По ее словам, нет никакой системы контроля за зарубежными исследователями. При этом на основании собираемых ими данных могут корректироваться санкции, вводимые против России. "Ipsos имеет панель врачей, на основе которой собирается информация о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых лекарствах. Похожая ситуация и с американской компанией, которая оказывает услуги в сфере фармацевтики", - сказала Мизулина.

Поправки в законопроект

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что "для защиты национальных интересов страны необходимо, чтобы западные компании или компании, имеющие хоть какие то связи с Западом, были исключены из процесса сбора и обработки данных". "Мы должны полностью заместить этот рынок в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

По словам парламентария, необходимо обезопасить Россию и от фиктивного ухода этих компаний с рынка. "Одно из моих предложений, которые буду формулировать ко второму чтению [законопроекта], - тех, кто сотрудничает с такими компаниями, признавать иноагентами, использовать формат нежелательных организаций", - сказал Кирьянов. По словам депутата, в законопроект необходимо внести поправки, исключающие появление схем "непонятного характера", когда компания как бы уходит с российского рынка, но при этом оставшимся юридическим лицам выдает большой кредит. "И потом свои проценты по кредиту забирает как гонорар. <...> Все эти схемы надо убирать", - сказал Кирьянов.

В Госдуму летом внесли законопроект, регулирующий деятельность исследовательских компаний, изучающих внутренние рынки России путем сбора информации о россиянах. Законодательная инициатива предусматривает ограничение участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка и призвана упорядочить их работу. В частности, предлагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно быть российское юридическое лицо с совокупным размером выручки за последний календарный год не менее 30 млн рублей. При этом не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать физическим или юридическим лицам РФ.