Песков заявил, что ООН остается главным органом

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока рано говорить о создании нового миропорядка

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, альтернативы ООН сейчас нет, поэтому рано говорить о создании нового мирового порядка. Такое мнение он высказал в интервью каналу RT.

"Нет, с моей точки зрения пока нет, пока преждевременно об этом говорить [о создании нового мирового порядка]. Все равно главный орган - это Организация Объединенных Наций, другого у нас нет", - сказал представитель Кремля.

"В нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда и международное право попрано, и экономические отношения, и система Бреттон-Вудских отношений фактически, де-факто разрушается, говорить том, что мы сможем создать какую-то другую систему? Не думаю, это просто невозможно. Мы не сможем договориться", - считает Песков.

Поэтому, по словам пресс-секретаря российского лидера, все должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.