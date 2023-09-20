Володин призвал обеспечить права и безопасность мирного населения Карабаха

Спикер Госдумы отметил, что Азербайджан с юридической точки зрения действует на своей территории

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Азербайджан с юридической точки зрения в Нагорном Карабахе действует на своей территории. Однако важно обеспечить безопасность проживающего в регионе мирного населения и соблюдение его прав, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана. <...> Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана", - написал Володин в Telegram-канале.

"Вместе с этим важно, чтобы права и безопасность проживающего там мирного населения были обеспечены", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Россия "всегда выступает за решение любых конфликтов в политико-дипломатическом ключе". "Российские миротворцы делают все необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха", - отметил Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что для правильной оценки происходящего в Нагорном Карабахе "необходимо учитывать принятые ранее решения". Так, напомнил Володин, в октябре 2022 года в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, "на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года". "Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР", - подчеркнул спикер Госдумы. Затем, напомнил он, в мае 2023 года в Брюсселе это решение было повторно подтверждено "на еще одном саммите под эгидой Евросоюза", где территории двух стран были обозначены "с точностью до квадратного километра".