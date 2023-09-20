Совбез ООН по Украине начался с перепалки по поводу участия Зеленского

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя обратил внимание председателя Эди Рамы на то, что сначала должны выступать лидеры стран, входящих в Совет Безопасности, а Украина в его состав не входит

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне началось с перепалки по поводу порядка участия в нем президента Украины Владимира Зеленского между постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей и председательствующим в Совбезе премьером Албании Эди Рамой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В начале заседания Небензя обратил внимание председателя, что, согласно правилам работы Совета Безопасности ООН, сначала должны выступать лидеры стран, входящих в Совет Безопасности ООН, а Украина в его состав не входит. "Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете Безопасности практики в угоду одной делегации", - предупредил Небензя Раму.

Постпред РФ также обратил внимание на приглашение на заседание представителя Северной Македонии - председателя ОБСЕ Буяра Османи. Небензя указал, что ни Северная Македония, ни ОБСЕ не имеют отношения к конфликту на Украине.

Премьер Албании не согласился с доводами РФ. "Мы считаем, что выступление президента Зеленского до членов совета даст возможность членам совета из других государств, участвующим в заседании в многочисленном составе, отреагировать на его заявление", - сказал он. Рама добавил, что ОБСЕ играет важную роль в поддержании мира и безопасности на пространстве организации, поэтому участие ее представителя, с его точки зрения, оправданно. Албанский премьер при этом негативно высказался о специальной военной операции РФ на Украине.

"Вы сейчас выступаете в роли председателя Совета Безопасности, а не в национальном качестве представителя Албании. Ваша задача - вести заседание так, как предписано правилами процедуры Совета Безопасности, а не давать политические оценки в своем качестве председателя Совета Безопасности", - указал ему Небензя.

Премьер Албании, в итоге, отказался переносить выступление Зеленского на более позднее время.