Лавров предложил подумать о создании футбольной команды БРИКС

Глава МИД РФ также сообщил, что вскоре Россия распространит программу своего председательства в объединении в 2024 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединение БРИКС могло бы задуматься о создании своей футбольной команды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обратив внимание на то, что после вхождения в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии формат насчитывает 11 стран, что соответствует числу футболистов на поле в одной команде.

"Наша страна полноценно заступает на "вахту" председателя с будущего года. <...> В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет 11, - сказал Лавров на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. - Думаю, Бразилия особо отмечает, что 11 - это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС".

Лавров также выразил надежду, что Россия в качестве председателя будет пользоваться поддержкой других стран БРИКС, и "обязательно добьется важных результатов".

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые присоединятся к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР. К следующему саммиту в Казани будет подготовлен новый список возможных членов объединения.