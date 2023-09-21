Рябков назвал возможным визит Гросси в Россию до конца года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новый визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию может состояться до конца года, но графики сторон не согласованы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не знаю, мы не согласовали никакие графики с Гросси. Это возможно, но никаких конкретных сейчас договоренностей на этот счет нет", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил журналистам, что планирует посетить Россию в ближайшее время.