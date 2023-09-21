Песков анонсировал серьезный разговор на президиуме Госсовета по рынку труда

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас необходимо ответственно подходить к выбору профессий и направлять молодых людей на те профессии, которые позволят им "зарабатывать деньги и кормить свои семьи на должном уровне"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Тема развития рынка труда очень актуальна, сегодня на заседании президиума Госсовета об этом пойдет серьезный разговор, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Это одна из самых актуальных тем", - отметил он. По словам представителя Кремля, "еще предстоит очень многое сделать, но мы видим, что планомерная, последовательная работа ведется". "И об этом сегодня, конечно, пойдет речь, и это будет серьезный разговор", - подчеркнул он.

Песков добавил, что сейчас необходимо ответственно подходить к выбору профессий и направлять молодых людей на те профессии, которые позволят им "зарабатывать деньги и кормить свои семьи на должном уровне", а государству - "получать трудовые ресурсы в тех областях, которые являются перспективными". "Это сложнейшая система и трудно переоценить значение усилий по налаживанию этой системы. Поэтому задействовано много ведомств, ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты", - заключил пресс-секретарь.