21 сентября, 16:16,
обновлено 21 сентября, 16:39

В МИД РФ возмущены и шокированы фактом высылки из Болгарии священников РПЦ

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между двумя странами "полностью лежит на болгарской стороне"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва возмущена и шокирована фактом высылки священников Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, София нацелена на разрыв отношений православных церквей двух стран. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Возмущены и шокированы фактом случившегося, - отметила дипломат. - Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами. Теперь цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, братские связи между русским и болгарским народами".

Захарова также указала, что "ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне".

Официальный представитель МИД РФ в этой связи добавила, что "этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению". "Старинный русский храм, который много лет служил местом общей молитвы русских и болгар, теперь будет закрыт", - заключила Захарова.

О высылке священников РПЦ

Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, в четверг священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну". Дипломат уточнила, что при этом священнослужителей посадили в автозак и повезли по домам, чтобы собрать вещи, потом завезут в церковь и далее - на границу с Сербией.

Посольство России в официальном комментарии, который опубликован на страницах дипмиссии в соцсетях, заявило, что "болгарские власти предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского". 

Теги:
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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