Лавров заявил, что эгоистичная политика Запада создает угрозы безопасности в АТР

Глава МИД РФ отметил, что она уже привела к кризису в сфере безопасности европейского континента

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Эгоистичная политика западных стран создает очень опасную напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и уже привела к кризису в сфере безопасности европейского континента. Об том заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на подготовительном совещании, приуроченном к саммиту будущего в 2024 году.

"Переговоры по сфере охвата саммита и его итоговых документов показали глубокие противоречия по ряду ключевых направлений. Причина в неистребимом стремлении Запада к гегемонии, его попытках противодействовать становлению более справедливого мироустройства, навязывать пресловутый порядок, основанный на правилах, который подрывает международное право вопреки интересам стран мирового большинства, где проживает более 80% населения планеты, - продолжил министр. - Такая эгоистичная политика уже привела к глубокому кризису в сфере европейской безопасности, а теперь создает крайне опасную напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где агрессивно продвигаются блоковые подходы".

По словам Лаврова, задачей предстоящего саммита является достижение "переподтверждения всеми государствами - членами приверженности принципам Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи". "Придать импульс реализации повестки 2030 и реформированию мировой валютно-финансовой системы, которая должна отражать реальный вес и законные интересы глобального Юга, - продолжил он. - Это требует отказа от порочной практики продвижения геополитических интересов через применение незаконных принудительных мер, которые подрывают достижение целей устойчивого развития".

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона присоединяется "к призыву в адрес генсекретаря [ООН Антониу Гутерриша] подготовить доклад о негативных последствиях односторонних санкций". "Поддерживаем включение в повестку саммита вопросов науки, технологий и инноваций с целью преодоления цифрового неравенства, демократизации управления сетью Интернет и регулирования технологий искусственного интеллекта при строгом уважении суверенитета всех государств", - заключил Лавров.