СПЧ на встрече с Путиным планирует обсудить темы СВО, образования и миграции

По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, конкретный круг вопросов будет определен в ноябре

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен поднять вопросы относительно образования, миграции, а также льгот для раненых в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Подготовка к встрече с президентом фактически идет весь год. Вопросов, которые мы бы хотели обсудить, много. Они касаются и образования, и миграции, и, естественно, проблемы, связанные с СВО, раненные, больные, льготы для них. Масса всего", - сказал он.

По словам Фадеева, конкретный круг вопросов будет определен в ноябре. "Встреча проходит в свободном режиме. Часть вопросов мы готовим как обязательные, а на встрече коллеги уже поднимают любые вопросы, которые считают нужными", - добавил он.