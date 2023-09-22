Единороссы получили посты 8 из 10 председателей комитетов парламента Хакасии

Первым вице-спикером Верховного совета республики был избран Петр Воронин

ТАСС, 22 сентября. "Единая Россия" получила посты 8 из 10 председателей комитетов и комиссий Верховного совета Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном парламенте.

"Избраны все председатели комитетов и комиссий, кроме одного - комитета по здравоохранению и социальной политике, его руководитель будет избран на заседании следующей сессии в октябре. "Единая Россия" получила посты председателей 7 комитетов и должность председателя мандатной комиссии. Председателем комитета по культуре, образованию и науки осталась Оксана Разварина от КПРФ", - сказал собеседник агентства.

Первым вице-спикером Верховного совета республики был избран Петр Воронин ("Единая Россия"), в прошлом созыве занимавший должность председателя комитета по аграрным делам. Заместителями председателя Верховного совета избраны Григорий Назаренко (КПРФ) и экс-мэр Саяногорска и руководитель представительства "Русала" Леонид Быков ("Единая Россия"), возглавивший также комитет по экономической политике, промышленности и строительству.

Ранее председателем регионального парламента был избран экс-депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия"), получивший поддержку 41 из 50 депутатов.

По итогам выборов в Верховный совет Хакасии "Единая Россия" получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, два - ЛДПР.