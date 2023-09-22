Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер работает в Кремле

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что президент работает в Кремле. "В середине дня мы ожидаем, что он [президент] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. "Когда он сам определит тему, мы, соответственно, сообщим", - пообещал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения и обсудил с ним перспективы развития двусторонних отношений, напомнил Песков.